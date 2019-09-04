СМИ: число погибших при взрыве на фабрике в Индии достигло 20

ТАСС, 4 сентября. По меньшей мере 20 человек погибли, 12 получили травмы в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в штате Пенджаб на севере Индии. Об этом в среду сообщила газета Hindustan Times.

Ранее поступала информация об 11 погибших.

По данным местных властей, инцидент произошел в округе Гурдаспур. В зоне обрушения началась поисково-спасательная операция. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину произошедшего.

"Мы глубоко опечалены новостями о гибели людей во время взрыва на фабрике в городе Батала, - выразил свои соболезнования главный министр Пенджаба Амариндер Сингх. - Спасательная операция продолжается".

По меньшей мере 50 человек могут оказаться под завалами, сообщил ранее телеканал NDTV.

В новость были внесены изменения (16:25 мск) - приводится в связи с увеличением числа жертв.