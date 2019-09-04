Объявленный в розыск на Украине глава избиркома Крыма пригласил следователей на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. Председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев, которого Киев объявил в розыск по обвинениям в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины, пригласил следователей на полуостров.

"Я приглашаю следователей прокуратуры в Крым и готов дать исчерпывающие ответы на все интересующие их вопросы. Я ни от кого не скрываюсь, нахожусь в Крыму и занимаюсь организацией избирательного процесса. Вот только боюсь, что командировку им сюда не выпишут, побоятся, что они, увидев изменения, которые произошли в Крыму за пять лет, здесь останутся", - сообщил Малышев в среду ТАСС.

Ранее украинский суд предоставил разрешение на осуществление специального заочного досудебного расследования в отношении главы избиркома Крыма. Уголовное дело в отношении Малышева, как утверждают в так называемой прокуратуре Автономной республики Крым, связано с запланированными на 8 сентября выборами Государственного совета Республики Крым, которые Киев считает незаконными.

Малышев отметил, что не удивляется подобным заявлениям Киева. "Это они возбудились в очередной раз перед выборами, которые у нас пройдут 8 сентября", - сказал глава избиркома.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.