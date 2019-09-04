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Два человека пострадали при пожаре на заводе в нижегородском Дзержинске

Возгорание ликвидировали на площади 100 кв. м

ТАСС, 4 сентября. Два человека пострадали в результате пожара на заводе по производству оргстекла в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В результате пожара пострадали два человека. На месте продолжают работать все экстренные службы. В 14:20 мск пожар ликвидирован на площади 100 кв. метров", - отметили в пресс-службе.

Пожар произошел в среду днем в неэксплуатируемом здании на территории завода. Ранее ГУ МЧС региона сообщало, что во время происшествия никто не пострадал.

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РоссияНижегородская область
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