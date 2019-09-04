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Пожар в магазине в Сергиевом Посаде локализован

Площадь возгорания составила 100 кв. м

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Открытое горение в магазине в Сергиевом Посаде Московской области ликвидировано, пожар локализован на площади 100 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В 14:39 пожар в магазине, расположенном по адресу ул. Кооперативная д. 3а, локализован на площади 100 кв. м. В настоящее время открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло в магазине рядом с платформой Сергиев Посад, которое не принадлежит ОАО "РЖД". В результате пожара пострадал мужчина, у него ожоги рук и ног второй степени.

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