Пожар в магазине в Сергиевом Посаде локализован

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Открытое горение в магазине в Сергиевом Посаде Московской области ликвидировано, пожар локализован на площади 100 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В 14:39 пожар в магазине, расположенном по адресу ул. Кооперативная д. 3а, локализован на площади 100 кв. м. В настоящее время открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло в магазине рядом с платформой Сергиев Посад, которое не принадлежит ОАО "РЖД". В результате пожара пострадал мужчина, у него ожоги рук и ног второй степени.