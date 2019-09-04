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Источник: при крушении Су-25 погибли начальник безопасности полетов и командир звена

Они закончили Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
Самолет Су-25 Максим Романов/ТАСС
Описание
Самолет Су-25
© Максим Романов/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Начальник безопасности полетов и командир звена погибли при крушении учебно-боевого самолета Су-25 в Ставропольском крае, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

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"Погибшие - начальник безопасности полетов и командир звена", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду источник во властных структурах региона сообщил, что один из погибших пилотов был уроженцем Буденновска (Ставропольский край), второй - Карачаево-Черкессии.

По данным источников, офицеры заканчивали Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков в 2003 и 2011 годах.

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