Источник: при крушении Су-25 погибли начальник безопасности полетов и командир звена

Что известно о крушении Су-25УБ на Ставрополье

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"Погибшие - начальник безопасности полетов и командир звена", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду источник во властных структурах региона сообщил, что один из погибших пилотов был уроженцем Буденновска (Ставропольский край), второй - Карачаево-Черкессии.

По данным источников, офицеры заканчивали Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков в 2003 и 2011 годах.