Источник: при крушении Су-25 погибли начальник безопасности полетов и командир звена

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Начальник безопасности полетов и командир звена погибли при крушении учебно-боевого самолета Су-25 в Ставропольском крае, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
"Погибшие - начальник безопасности полетов и командир звена", - сказал собеседник агентства.
Ранее в среду источник во властных структурах региона сообщил, что один из погибших пилотов был уроженцем Буденновска (Ставропольский край), второй - Карачаево-Черкессии.
По данным источников, офицеры заканчивали Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков в 2003 и 2011 годах.