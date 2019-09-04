Житель Калининградской области получил 3,5 года колонии за ложное сообщение о минировании

КАЛИНИНГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Неманский городской суд Калининградской области приговорил местного жителя к 3 годам 6 месяцам колонии строгого режима за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве двух мостов через реку. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на официальном сайте суда.

Вечером 2 марта 2019 года 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в центр обработки вызовов системы "112" и сообщил о заминировании мостов через пограничную с соседней Литвой реку Неман в районе города Советска и поселка Дубки Неманского района. Сотрудники правоохранительных органов и специализированных служб проверили мосты, подозрительных предметов, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Полиция возбудила уголовное дело.

"Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений")", - говорится в сообщении.

В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, т. е. без проведения судебного следствия. При назначении наказания суд отнес к обстоятельствам, смягчающим наказание, явку с повинной, полное признание вины, другие факторы, а обстоятельством, отягчающим наказание, признан рецидив преступлений - судимость за кражи.