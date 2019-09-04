Суд в Москве признал виновным Коваленко в нападении на полицейского на акции 27 июля

МОСКВА, 4 сентября./ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду признал виновным участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко в применении насилия к полицейским и росгвардейцам.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил: признать виновным Евгения Коваленко в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья представителя власти)", - зачитала текст приговора судья Олеся Менделеева.

В настоящий момент чтение приговора продолжается. Ранее гособвинитель потребовал для Коваленко наказание в виде пяти лет лишения свободы. Как следует из материалов дела, Коваленко вменяются в вину два эпизода в ходе акции. Во время одного из них он толкнул в спину сотрудника полиции, во время второго бросил урну в сторону бойцов Росгвардии, которые задерживали других митингующих. Сам Коваленко заявил, что хоть и бросил урну, но ни в кого не попал, а значит не причинил никому вреда.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве были арестованы 15 человек. Следственный комитет заявил во вторник, что в отношении пятерых фигурантов дела уголовное преследование прекращено (четверо из них, Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок и Владислав Барабанов освобождены из СИЗО, в отношении Дмитрия Васильева мера пресечения не избиралась). Следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления, их действия были переквалифицированы на административные правонарушения и соответствующие материалы направлены в полицию.

Кроме того, еще двоих арестованных, Егора Жукова и Сергея Фомина, по ходатайству следствия суд перевел под домашний арест. 3 сентября были вынесены первые приговоры в рамках дела о массовых беспорядках 27 июля, участники несанкционированной акции получили реальные сроки: Данила Беглец - два года лишения свободы, Иван Подкопаев - три года. Кирилла Жукова суд в среду приговорил к трем годам колонии общего режима.