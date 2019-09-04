В РФ завели 4 уголовных и 200 административных дел за участие в нежелательных организациях

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Почти 200 дел об административных правонарушениях и четыре уголовных дела возбуждены в РФ за полгода за участие в деятельности организаций, признанных нежелательными. Об этом сообщил в среду замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Алексей Жафяров.

"На конец первого полугодия в РФ возбуждено 199 дел об административных правонарушениях за участие в деятельности нежелательной организации и даже начата практика возбуждения уголовных дел - четыре уголовных дела возбуждено за участие в деятельности организаций, нежелательных на территории РФ", - сказал он на заседании в Совете Федерации.

Жафяров отметил, что прокуратура продолжает работу по признанию нежелательной деятельности на территории РФ иностранных организаций, так называемых спонсоров протестов. "Хотелось бы предупредить наших граждан, что участие в действии нежелательных организаций в соответствии с законодательством РФ наказуемо. Такие действия подлежат либо административной либо уголовной ответственности", - подчеркнул он. Жафяров также сообщил об административной и уголовной ответственности граждан за участие в несогласованных мероприятиях, спонсируемых иностранными организациями.

Санкция ст. 284.1. УК РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности") предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Аналогичная ст. 20.33 КоАП РФ влечет наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тыс. рублей, на должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей.