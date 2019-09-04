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Пропавшую в Ижевске 17-летнюю жительницу Рязани нашли в Перми

В СК сообщили, что против нее преступлений не совершалось

ИЖЕВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Пропавшую в Ижевске 17-летнюю жительницу Рязани, которая ушла в неизвестном направлении из санатория "Ижсталь", нашли в Перми, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Удмуртии.

"Да, она найдена в Перми. Преступлений в отношение нее не совершалось", - сказала собеседница агентства.

В ночь с 26 на 27 августа жительница Рязани ушла из санатория в неизвестном направлении, позднее следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

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