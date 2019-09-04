В Петербурге больше месяца ищут пропавшую девочку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Девочка 2014 года рождения пропала в Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах, ее местонахождение не могут определить с июля, сообщается на сайте петербургского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

"23 июля 2019 года в поселке Александровская Пушкинского района при невыясненных обстоятельствах пропала Адрианна М., 11.09.2014 года рождения. Отзывается на имя Ариша. Девочка была на даче с бабушкой, которая является ее опекуном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок может находиться у мамы, ограниченной в родительских правах по решению суда. Законный представитель считает, что мама может представлять опасность для девочки, так как страдает от психического расстройства.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят обратиться в полицию.