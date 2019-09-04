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Крушение Су-25УБ в Ставропольском крае

Источник: потерпевший крушение на Ставрополье Су-25УБ был технически исправен

В результате инцидента погибли оба пилота
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Что известно о крушении Су-25УБ на Ставрополье

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Учебно-боевой штурмовик Су-25УБ, который во вторник потерпел крушение в Ставропольском крае, по предварительной информации, был технически исправен, сообщил ТАСС в среду источник.

"Погода была хорошая, самолет был исправен", - сказал собеседник.

По данным Минобороны России, учебно-боевой штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае. Оба пилота погибли, не успев катапультироваться, их тела обнаружены.

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, до выяснения причин происшествия полеты на самолетах этого типа временно приостановлены.

Теги
РоссияСтавропольский крайКрушение Су-25УБ в Ставропольском крае
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