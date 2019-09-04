Генпрокуратура просит изъять имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества обвиняемого во взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова на общую сумму 2,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Генпрокуратуры.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации предъявила иск к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову об обращении в доход государства имущества, в отношении которого им не представлено сведений о приобретении на законные доходы. С момента подачи этого иска в ходе проверочных мероприятий совместно со Следственным комитетом РФ было дополнительно выявлено имущество на сумму 577 млн рублей. Общая стоимость имущества, на которое обращено исковое требование, превысила 2,2 млрд рублей", - указано в сообщении.

В частности, Генпрокуратура просит обратить в пользу государства 120 объектов недвижимости, земельный участок, 16 автомобилей, 15 наручных часов престижных марок, здания торгового центра и спортивно-оздоровительного комплекса, две квартиры в Йошкар-Оле, денежные средства банках в сумме 4,7 млн рублей, а также наличные в рублях, долларах и евро, 25 золотых слитков и другое имущество.

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности руководителя Марий Эл по личному заявлению. 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Его также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По решению Верховного суда дело в отношении Маркелова рассматривается в Нижнем Новгороде. Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях экс-глава Марий Эл отрицает.