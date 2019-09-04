На Кубани задержали мужчину в форме полковника, находящегося в федеральном розыске

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудник полиции задержал в Анапе мужчину, который с мая числится в федеральном розыске по подозрению в незаконной регистрации граждан. Задержанный был одет в уставную форму вооруженных сил, имел при себе удостоверение полковника, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Участковый уполномоченный полиции задержал 42-летнего жителя села Су-Псех, находившегося с мая текущего года в федеральном розыске. Задержанный подозревается в совершении противоправного деяния, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ ("Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации"). На момент задержания разыскиваемый был одет в форменное обмундирование сотрудников вооруженных сил со знаками различия в виде погон старшего начальствующего состава - полковника", - говорится в сообщении ведомства.

На распространенных краевым главком полиции кадрах, где зафиксирован опрос задержанного, мужчина поясняет, что специальное звание полковника ему присвоено общественной организацией, имеющей подобные полномочия, демонстрирует удостоверение, срок действия которого истекает в 2021 году, добавляет, что является общественным деятелем.

"Звания полковника ему в установленном законном порядке присвоено не было. При дальнейшей проверке установлено, что ранее мужчина уже оказывался в поле внимания правоохранительных органов за нахождение в форменной одежде сотрудника силового ведомства, в связи с чем Анапской межрайонной прокуратурой ему выдавалось предостережение о недопустимости нарушения законности", - уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов"). Мужчину передали инициаторам розыска.