Летчик-испытатель рассказал об особенностях системы катапультирования в штурмовиках Су-25

ТАСС, 4 сентября. Техническое оснащение самолетов Су-25, один из которых разбился на Ставрополье, позволяет экипажу катапультироваться на минимальной высоте даже в том случае, если один из них находится без сознания, сообщил ТАСС в среду летчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов.

По данным Минобороны России, учебно-боевой штурмовик Су-25УБ потерпел крушение во вторник. Оба пилота погибли, не успев катапультироваться, их тела обнаружены.

"Я летал на 50 типах самолетов. На этом типе катапультироваться можно с любой высоты. Можно со 150, со 100 метров в зависимости от того, какое стоит кресло. Можно даже из стоящего на земле. Если пилоты в сознании и нет населенного пункта, а самолет неуправляем, они обязаны катапультироваться", - сказал эксперт.

Он отметил, что Су-25 - это "умная" техника. "Он работает в Сирии, везде, и везде выходит победителем. Здесь были два ведь члена экипажа, и [на Су-25] один может катапультировать второго, если один из них был без сознания", - пояснил летчик, напомнив, что при обучении летчики отрабатывают на тренажерах различные ситуации

Что могло помешать катапультированию?

Как уточнил ТАСС источник в авиационной сфере, разбившийся штурмовик должен был по летному заданию завершить пике на высоте около 1 км. "Кресла позволяют делать [катапультирование] с минимальной высоты, но бывают ситуации, когда и 5, и 10 км может не хватить. Что произошло, сложно сказать", - добавил он.

Кнышов не исключает, что пилоты могли, например, вместе потерять сознание. "Для такого пилотажа должны быть противоперегрузочные костюмы: перегрузка 5-6 g, а это возможна и потеря сознания", - пояснил эксперт.

По его словам, причин, почему пилоты так и не катапультировались, может быть множество. "Это техника. Все же ездят на автомобилях и знают, что там бывают отказы, и их больше, чем в воздухе, но и так бывает [что неисправны системы самолета]. Сейчас комиссия разбирается, может быть, там был отказ рулевого управления, органов управления; что-то зависит также от заправки, от подвеса. Какая погода была - простая или сложная? Пилотировать могли только в простых условиях, в сложных не имели права", - добавил собеседник агентства.