Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области

ТАСС, 4 сентября. Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице. Правоохранительные органы организовали поиски девочки. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по области.

"Следователи СК России по Вологодской области проводят процессуальную проверку в связи с безвестным исчезновением в Тарногском районе двухлетней девочки. Согласно поступившему сообщению, в селе Красное Тарногского района 4 сентября около 11 часов девочку на несколько минут в песочнице оставила мать без присмотра. По возвращении женщина ребенка не обнаружила, ее самостоятельные поиски результатов не дали, что вынудило ее обратиться в органы внутренних дел. Сотрудники местных правоохранительных органов незамедлительно подключились к поискам", - говорится в сообщении.

Сотрудники отдела криминалистики СК РФ по области в полном составе, а также руководство и следователи отдела по расследованию особо важных дел направились в Тарногский район для организации поиска пропавшего малолетнего ребенка и расследования обстоятельств его исчезновения, добавили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении по области, девочка пропала из песочницы, расположенной неподалеку от реки. По одной из версий, ребенок мог отправиться к водоему. "Мама ребенка утверждает, что оставила дочь буквально на пять минут. Все данные будут тщательно проверяться. Организованы масштабные поиски", - сказали в следственном управлении.

Обновлено в 18:41 мск, добавлены подробности после 3-го абзаца.