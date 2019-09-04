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Дело Пола Уилана
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Адвокат Пола Уилана сообщил о завершении расследования дела против его подзащитного

Владимир Жеребенков также рассказал, что защита приступила к ознакомлению с материалами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о шпионаже против РФ в отношении американца Пола Уилана завершено, защита приступила к ознакомлению с материалами. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

"Расследование уголовного дела завершено, мы приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Думаю, это займет не меньше двух месяцев, все будет зависеть от состояния здоровья моего подзащитного", - сказал адвокат.

Жеребенков пояснил, что в пятницу, 6 сентября, будет решаться вопрос о проведении Уилану операции.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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