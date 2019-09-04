В США нашли тела 33 погибших при пожаре на борту судна у берегов Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Спасатели подняли тела 33 человек, погибших во время пожара 2 сентября на прогулочном судне Conception, тело еще одного погибшего до сих пор не найдено. Об этом сообщила в среду телекомпания KTLA со ссылкой на представителя Береговой охраны США Зака Фарелла.

По его словам, на протяжении последних часов на берег были доставлены тела 13 погибших, во вторник с затонувшего судна были подняты 20 тел. Как сообщил телекомпании шериф округа Санта-Барбара Кевин Хаддл, начат процесс опознания. В расследовании обстоятельств трагедии участвуют агенты ФБР.

Сигнал бедствия с прогулочного судна Conception, на борту которого находились в общей сложности 39 человек, поступил в управление Береговой охраны в Лос-Анджелесе в понедельник. На помощь ему были направлены два вертолета и три скоростных катера. Из-за пожара спасателям долго не удавалось подняться на борт. Судно сгорело до ватерлинии и затонуло в 20 м от берега острова Санта-Крус на глубине 19,5 м, над водой видна его носовая часть.

Судно было построено в 1981 году и приписано к гавани Санта-Барбары (штат Калифорния). Оно рассчитано на 46 человек и использовалось для морской рыбалки и занятий дайвингом.