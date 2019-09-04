В Петербурге экспертов в области авиационной медицины обвинили в коммерческом подкупе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Следователи в Петербурге обвинили в коммерческом подкупе заместителя врача ЗАО "Авиакомпания Балтийские авиалинии" Ксению Шункову, которая, по их версии, вовлекла в состав преступной группы председателя врачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК) вместе с его помощницей для того, чтобы выдавать незаконные медзаключения пилотам. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, материалы дела уже поступили в суд.

"Московский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Виктора Ермакова, Тамары Меньщиковой и Ксении Шунковой, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 204, 204.2 УК РФ ("Коммерческий подкуп", "Мелкий коммерческий подкуп")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Шункова, замещая должность врача ЗАО "Авиакомпания Балтийские авиалинии", вовлекла в состав организованной преступной группы главного врача по врачебно-летной экспертизе - председателя ВЛЭК медсанчасти авиакомпании "Россия" Ермакова и медсестру этой медсанчасти Меньщикову. По данным обвинения, Ермаков организовал схему, по которой за незаконное денежное вознаграждение прохождение ВЛЭК или исследований межкомиссионного медицинского осмотра обеспечивалось их беспрепятственное прохождение.

"По результатам Ермаков выдавал свидетельство о прохождении ВЛЭК, имеющих юридическое значение, являющееся одним из юридических оснований для допуска к осуществлению летной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

По мнению следствия, за четыре года участники преступной группы получили незаконное денежное вознаграждение от 25 лиц за совершение в их пользу незаконных действий по упрощению и ускорению прохождения ВЛЭК.