Бастрыкин поручил проверить информацию о преступлениях банды подростков в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области проверить факты нападений группы подростков на жителей в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте СК.

В среду телеканал РЕН ТВ сообщил, что в Нижнем Новгороде группа подростков нападает на граждан, занимается грабежом магазинов и угоном автомобилей.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области проверить все факты противоправных действий, озвученные в телевизионном сюжете, о банде подростков в регионе", - отмечается в сообщении.

По поручению Бастрыкина при наличии оснований будет инициирована передача материалов в отношении несовершеннолетних из органов внутренних дел в производство СК. "Центральному аппарату СК России поручено взять на контроль ход проведения проверочных мероприятий и их результат", - указано в сообщении.