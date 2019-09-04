Прокурор просит 4,5 года для активиста Котова за нарушения правил проведения митингов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Гособвинение просит Тверской суд Москвы приговорить активиста, члена участковой избирательной комиссии Константина Котова к 4,5 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митинга, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где проходят прения сторон.

"Считаю вину Котова доказанной и прошу признать его виновным по статье 212.1 УК РФ и назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев колонии общего режима", - обратилась прокурор к суду.

Прокурор заявил, что свидетели полностью подтвердили версию обвинения.

В Следственном комитете ранее сообщили ТАСС, что Котов неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка проведения митинга") в течение предшествующих 180 суток. Так, 10 августа 2019 года он принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя при этом законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий. Помимо этого он привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях 2 марта, 13 мая и 12 июня. Как уточнили в СК, действия Котова носят умышленный характер, он был задержан при попытке скрыться.

Статья обвинения

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Первым осужденным по этой статье стал Ильдар Дадин. Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил его к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. Дадин оспаривал эту статью УК в Конституционном суде, который предложил эту статью изменить, а дело Дадина пересмотреть. 22 февраля Верховный суд отменил приговор, постановив освободить Дадина из колонии.

Посте этого уголовного дела звучали предложения декриминализировать ст. 212.1, но никакой поддержки у законодателей и правительства они не нашли.