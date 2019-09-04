Источник: пьяный водитель сбил двоих дорожных рабочих на трассе в Саратове

САРАТОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Двое дорожных рабочих были сбиты нетрезвым водителем на автодороге Курск - Саратов в Калининском районе Саратовской области, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах региона. В результате ДТП один мужчина погиб, второй находится в критическом состоянии.

"На автодороге Курск - Саратов [произошел] наезд на двух мужчин, выполнявших дорожные работы. Один только что скончался. Второй - в критическом состоянии. Водитель, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.