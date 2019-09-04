Водитель BMW сбил насмерть двух подростков во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 4 сентября. /ТАСС/. Двое детей умерли в результате наезда автомобиля BMW-320 в поселке Мелехово Владимирской области. Об этом в среду сообщается на сайте УМВД по Владимирской области.

"По предварительной информации, житель Коврова 1996 г. р., управляя автомобилем BMW-320, совершил наезд на двоих пешеходов - мальчика и девочку 2006 г. р. В результате ДТП дети получили тяжелые травмы: один из них скончался на месте происшествия, второй - в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 19:50 на улице Первомайской в поселке Мелехово Ковровского района. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.