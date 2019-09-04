{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тропический шторм "Фернанд" достиг побережья Мексики

Высота волн на побережье составит до 4 метров

МЕХИКО, 4 сентября. /ТАСС/. Тропический шторм "Фернанд", сформировавшийся в Атлантическом океане, в среду достиг побережья Мексики в районе Бока-де-Катан в штате Тамаулипас. Об этом сообщила Национальная комиссия по водным ресурсам.

Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 21 м/с с порывами до 26,3 м/с. Согласно прогнозам метеорологов, шторм обрушит ливни на всю территорию Тамаулипаса, а также затронет граничащие с ним штаты Нуэво-Леон и Сан-Луис-Потоси. Высота волн на побережье составит до 4 м.

Власти призвали население соблюдать необходимые меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны. К настоящему времени сведений о пострадавших или погибших от удара стихии не поступало.

Теги
Мексика
Злоумышленник обстрелял машину съемочной группы фильма "Чики" в КБР
Никто не пострадал, стрелявшего задержали
Читать полностью