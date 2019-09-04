Трехлетняя девочка выжила после падения с 10-го этажа в Подмосковье

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Трехлетний ребенок выжил после падения с балкона 10-го этажа в Щелкове. Об этом ТАСС сообщили в среду в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По предварительным данным следствия, трехлетняя девочка находилась под присмотром бабушки, оставшись одна в комнате, самостоятельно прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа", - сообщил представитель ГСУ.

Девочка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и живота. По факту происшествия начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ГСУ СК России по Московской области в очередной раз предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях. "Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии. Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах", - отметили в ГСУ.