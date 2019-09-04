Спасатели эвакуировали со склона Эльбруса травмировавшего ногу альпиниста из Москвы

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали со склона Эльбруса альпиниста из Москвы, который запросил помощи с высоты 3,8 тыс. метров над уровнем моря из-за травмы ноги. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Сегодня, 4 сентября, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 3,8 тыс. метров альпинист из города Москвы получил травму ноги и попросил о помощи. Альпинист 1990 г. р. регистрировал свой маршрут в МЧС России", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что, по состоянию на 19:00 мск 4 сентября, поисково-спасательные работы полностью завершены. "Спасатели эвакуировали альпиниста с травмой ноги на поляну "Азау" где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - добавили в МЧС.