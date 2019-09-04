Число погибших на Багамах из-за урагана "Дориан" достигло 20 человек

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Багамских островов установили, что не менее 20 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан". Об этом сообщила в среду американская газета The Miami Herald .

Как отмечает издание, информацию подтвердил министр здравоохранения островного государства Дуэйн Сандз. Он также сообщил газете The Washington Post, что 17 человек погибли на островах Абако, трое - на острове Большой Багама. Поисковые операции все еще продолжаются. Официальные лица считают, что, вероятнее всего, число жертв возрастет.

Согласно последним данным, из-за урагана "Дориан" на Багамских островах около 13 тыс. строений повреждены или разрушены. Были затоплены обширные территории.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, "Дориан" находится в районе побережья американского штата Джорджия. Он движется в направлении штата Южная Каролина со скоростью около 3,5 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 49 м/с.