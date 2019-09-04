В Комсомольске-на-Амуре подтопило больше сотни жилых домов

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре за сутки поднялся на 9 см, достигнув 787 см, подтоплено более сотни жилых домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В городе подтоплено 106 индивидуальных жилых домов и 308 приусадебных участков, в пунктах временного размещения находятся 33 человека", - сказал представитель администрации города. Накануне в зоне подтопления находился 91 индивидуальный жилой дом, 296 приусадебных участков, 156 подвалов многоквартирных домов.

В Комсомольске-на-Амуре продолжают отсыпать дамбы, накануне в этих работах было задействовано 42 самосвала и 16 единиц погрузочной техники. 23 самосвала работали ночью, а днем привлекут более 50 машин. Все работы ведутся в микрорайоне Менделеева, в его частном секторе. В городе воду с подтопленных мест откачивают около 40 насосов общей мощностью почти 20 тыс. куб. м в час.

"С каждым днем все более обостряется проблема с грунтовыми водами, как в частных, так и в многоквартирных домах. Подтоплено 168 подвалов многоэтажек. Жителей просим пока не откачивать воду из подвалов, чтобы избежать повреждения фундамента, за исключением случаев, где вода поднялась выше 160-170 см", - сказал собеседник агентства.

Жителям города также рекомендовали не ездить через подтопленные улицы, чтобы не рисковать автомобилями.

В Хабаровском крае с конца июля складывается сложная гидрологическая обстановка. Из-за сильных дождей, прошедших в разных регионах Дальнего Востока, сформировался паводок на Амуре и на других реках, идет подъем грунтовых вод. По данным МЧС за прошлые сутки, в зоне паводка в крае находились 73 населенных пункта, в 44 из них отмечалось подтопление 194 частных жилых домов и 767 приусадебных участков.