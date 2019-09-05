СМИ: число погибших при взрыве на фабрике пиротехники в Индии выросло до 23

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 23 человека погибли и еще 27 получили ранения и травмы в результате мощного взрыва, прогремевшего в среду на фабрике пиротехники и фейерверков в округе Гурдаспур индийского штата Пенджаб. Как сообщает в четверг телеканал NDTV, работы по разбору завалов продолжались до глубокой ночи.

Ранее газета The Times of India сообщала об 11 погибших.

Утром на месте инцидента продолжились спасательные работы. По информации NDTV, владельцы фабрики не имели необходимой лицензии на производство такой опасной продукции. При взрыве здание фабрики было полностью разрушено, повреждены соседние строения, выбиты стекла во всем квартале.

Пока причины взрыва неизвестны, полиция начала расследование.