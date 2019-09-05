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Поезд сошел с рельсов в Японии после столкновения с грузовиком

Пострадали 30 человек

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. По крайней мере 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком, которое произошло в четверг в японском городе Иокогама по соседству с Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Инцидент произошел на одном из железнодорожных переездов, после столкновения с грузовиком пассажирский поезд сошел с рельсов. На кадрах японского общественного телевидения видно, что головной вагон поезда получил серьезные повреждения, над местом происшествия поднимаются черные клубы дыма.

На месте работают спасатели. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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