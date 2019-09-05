В МЧС назвали основную версию причины пожара на теплоходе "Петр Чайковский" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Курение кальяна в каюте - основная версия причины возникновения пожара, который произошел на туристическом теплоходе "Петр Чайковский" у причала в Санкт-Петербурге в августе. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

"Основная версия - курение кальяна в каюте", - сказал представитель ведомства.

Пожар на четырехпалубном теплоходе "Петр Чайковский", который был пришвартован на Октябрьской набережной в Петербурге, произошел рано утром 22 августа. В момент возгорания на судне находились люди, с борта теплохода на берег было эвакуировано более 300 человек. По данным МЧС, возгорание произошло в каюте механика.

В результате пожара погиб член экипажа 1994 года рождения. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Компания-судовладелец "Донинтурфлот" проводит собственное расследование произошедшего.