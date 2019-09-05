Оползень сошел на деревню в китайской провинции Юньнань

ШАНХАЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Селевой поток сошел в четверг рано утром на один из сельских населенных пунктов в юго-западной китайской провинции Юньнань. Как сообщает Центральное телевидение Китая, пропавшими без вести пока числятся девять человек.

Оползень сошел на деревню Маань в районе города Чжаотун. Под толщей камней и грязи оказались два жилых строения. Согласно официальным данным местных властей, девять человек пока считаются пропавшими без вести.

На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция.