{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оползень сошел на деревню в китайской провинции Юньнань

Пропавшими без вести пока числятся девять человек

ШАНХАЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Селевой поток сошел в четверг рано утром на один из сельских населенных пунктов в юго-западной китайской провинции Юньнань. Как сообщает Центральное телевидение Китая, пропавшими без вести пока числятся девять человек.

Оползень сошел на деревню Маань в районе города Чжаотун. Под толщей камней и грязи оказались два жилых строения. Согласно официальным данным местных властей, девять человек пока считаются пропавшими без вести.

На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция.

Теги
Китай
В МЧС назвали основную версию причины пожара на теплоходе "Петр Чайковский" в Петербурге
Возгорание могло произойти из-за курения кальяна в каюте
Читать полностью