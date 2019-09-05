В Сахалинской области произошли два землетрясения магнитудой до 5,6

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали в четверг днем рядом с островом Симушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) два землетрясения магнитудой до 5,6. Одно из них ощутили жители острова Итуруп (Большая Курильская гряда), сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Одно землетрясение с магнитудой 4,2 произошло в 14:20 по местному времени (06:20 мск), эпицентр находился в 73 км юго-восточнее острова Симушир. Второе землетрясение с магнитудой 5,6 произошло через три минуты после первого с эпицентром в 91 км юго-восточнее Симушира", - сообщил собеседник агентства.

По информации сейсмологов, жители Курильска на острове Итуруп ощутили второе землетрясение силой в три балла.

Угрозы цунами нет.