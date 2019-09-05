Источник: "черные ящики" упавшего на Ставрополье Су-25УБ пригодны для расшифровки

ТАСС, 5 сентября. "Черные ящики", обнаруженные на месте крушения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае, по результатам предварительного осмотра, пригодны для расшифровки, сообщил ТАСС в четверг представитель экстренных служб региона.

Что известно о крушении Су-25УБ на Ставрополье

"Черные ящики обнаружены, как и остальные фрагменты самолета. Они вывезены с места крушения для проведения экспертизы. По предварительному осмотру, их можно будет расшифровать", - сказал собеседник.

По данным Минобороны России, учебно-боевой штурмовик Су-25УБ потерпел крушение во вторник. Оба пилота погибли, не успев катапультироваться, их тела обнаружены. Ранее сообщалось, что погибли опытные пилоты: начальник безопасности полетов и командир звена.