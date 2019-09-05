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Крушение Су-25УБ в Ставропольском крае
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Источник: "черные ящики" упавшего на Ставрополье Су-25УБ пригодны для расшифровки

Их вывезли с места крушения для проведения экспертизы
Штурмовик Су-25 Максим Романов/ТАСС
Описание
Штурмовик Су-25
© Максим Романов/ТАСС

ТАСС, 5 сентября. "Черные ящики", обнаруженные на месте крушения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае, по результатам предварительного осмотра, пригодны для расшифровки, сообщил ТАСС в четверг представитель экстренных служб региона.

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"Черные ящики обнаружены, как и остальные фрагменты самолета. Они вывезены с места крушения для проведения экспертизы. По предварительному осмотру, их можно будет расшифровать", - сказал собеседник.

По данным Минобороны России, учебно-боевой штурмовик Су-25УБ потерпел крушение во вторник. Оба пилота погибли, не успев катапультироваться, их тела обнаружены. Ранее сообщалось, что погибли опытные пилоты: начальник безопасности полетов и командир звена.

Теги
РоссияСтавропольский крайКрушение Су-25УБ в Ставропольском крае
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