{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Самолет "Руслайна" вновь совершил экстренную посадку в Воронеже

Инцидент произошел из-за проблем с системой энергоснабжения

ВОРОНЕЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, аналогичный инцидент с этим рейсом произошел в среду. Об этом ТАСС пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.

"Самолет "Руслайна" сел благополучно в Воронеже. Это тот же рейс из Воронежа в Пулково [который совершил вынужденную посадку вчера]", - сказал собеседник агентства.

Диспетчер аэропорта сообщил ТАСС, что причиной экстренной посадки стали проблемы с системой энергоснабжения. "Самолет зарулил [на взлетно-посадочную полосу] в 8:41, отказ дополнительной энергетической установки", - сказал собеседник агентства.

4 сентября самолет, выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета и совершил экстренную посадку из-за неубранного шасси. Рейс выполнял самолет Bombardier CRJ-100/200.

Теги
РоссияВоронежская область
Reuters: в Кабуле произошел взрыв
Агентство уточняет, что инцидент произошел недалеко от места, где расположены иностранные посольства и государственные учреждения
Читать полностью