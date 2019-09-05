В Оренбурге возбудили уголовное дело после доведения заключенного до самоубийства

ОРЕНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после доведения до самоубийства заключенного колонии №4 Оренбурга. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

"Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства, ведется следствие", - ответили в следственном управлении на просьбу ТАСС прокомментировать информацию, распространенную общественной организацией "Комитет против пыток", о доведении до самоубийства в исправительной колонии №4 заключенного Александра Белоусова.

Как говорится в сообщении на сайте организации, 5 августа этого года в Комитет обратился мужчина, который представился Александром Белоусовым. Он пожаловался на то, что сотрудники исправительного учреждения издевались над ним. По этой причине осужденный якобы предпринимал попытки покончить жизнь самоубийством. Спустя неделю сотрудникам организации стало известно о смерти осужденного.