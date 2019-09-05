Уголовное дело возбудили после пропажи двухлетней девочки в Вологодской области

ВОЛОГДА, 5 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с пропажей двухлетней девочки в Вологодской области, сообщается на сайте следственного управления СК РФ в четверг.

"В связи с пропажей ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство малолетнего", - говорится в сообщении.

Днем 4 сентября мать девочки оставила ее одну в песочнице с двумя сестрами 6 и 4 лет, а сама пошла в соседний дом покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила девочку.

По данным следствия, женщина 1990 года рождения является матерью пяти малолетних детей, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел.

В поисках ребенка задействованы более 400 человек, включая сотрудников отдела криминалистики СУ СК РФ по Вологодской области в полном составе, руководство и следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, сотрудников органов внутренних дел, в том числе кинологов с собаками, специалистов МЧС России, представителей поисковых отрядов, волонтеров и местных жителей.