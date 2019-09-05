В Волгограде задержали подозреваемого в изнасиловании нескольких детей

ВОЛГОГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Силовики задержали в Волгограде 60-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии преступлений в отношении детей, сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СКР по Волгоградской области.

"Задержан 60-летний волгоградец, который в 2001 году привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и отбыл в местах лишения свободы 12 лет. Он подозревается в насилии в отношении 12-летней девочки, совершенном в августе этого года", - сказали в СУ СКР.

31 августа 2019 года в правоохранительные органы обратилась жительница города, которая сообщила о том, что ее 12-летняя дочь подверглась сексуальному насилию со стороны неизвестного мужчины, обманом проникшего к ним в дом. Уголовное дело по этому факту было возбуждено по п."б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"), к раскрытию преступления подключились наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты аппарата СУ СКР по области и областного главка МВД, пояснили в СУ СКР по области.

В сжатые сроки удалось установить приметы и манеру поведения подозреваемого, со слов девочки профессиональный художник составил портрет преступника. Были изучены записи камер наружного наблюдения, на причастность к насилию над школьницей проверили ранее судимых за совершение аналогичных преступлений лиц, рассказали в ведомстве.

"В результате обысков в местах проживания задержанного рецидивиста обнаружены предметы и вещи, на которые следователям указывала потерпевшая. Под давлением таких улик при первом же допросе задержанный признался в содеянном и подробно рассказал о совершенном преступлении. Проанализировав все схожие по почерку нераскрытые преступления такой категории, следствием получены данные о причастности злоумышленника еще как минимум к двум эпизодам, жертвами которых стали девочки в возрасте 7 и 9 лет", - отметили в СУ СКР по области.

Следствие продолжается, не исключено, что будут установлены другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого, добавили в СУ СКР.