Пассажирский автобус сбил велосипедиста в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, в четверг утром в Ростовской области сбил велосипедиста, пострадавший доставлен в больницу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления МВД по Ростовской области.

"В 08:30 мск в городе Морозовске по улице Халтурина в районе дома 270 водитель, управляя пассажирским автобусом Neoplan "Махачкала - Москва", по предварительным данным, допустил столкновение с велосипедистом. В результате ДТП велосипедист с полученными травмами доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в момент инцидента в автобусе находилось 55 пассажиров. "По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.