В Астрахани действующий и бывший министры ЖКХ пойдут под суд по делу об аварийном жилье

АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Следственные органы завершили расследование в отношении действующего и бывшего министров строительства и ЖКХ Астраханской области, которых подозревают в превышение должностных полномочий, что привело к ущербу в 40 млн рублей. Дело передано в суд, сообщил в четверг журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

"Следственными органами СК РФ по Астраханской области в рамках расследования 17 уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ завершено расследование в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ области, бывшего регионального министра строительства и ЖКХ, а также бывшего первого заместителя министра строительства и ЖКХ области, обвиняемых в преступлениях по статье "Превышение должностных полномочий". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - сказал Хегай.

В июле после проверки работы бизнесменов и чиновников Астраханской области, курирующих вопросы строительной сферы, по данным областной прокуратуры, всего было возбуждено 43 уголовных дела. Сообщалось о 32 фигурантах дел, которым были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде, запрете на совершение определенных действий. Основные нарушения были связаны с проведением капремонта в многоквартирных домах и переселением граждан из аварийного жилья.

По версии следствия, с 2015 года по настоящее время действующий и один из бывших министров строительства и ЖКХ региона незаконно предоставляли некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" денежные средства в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации "Социальные гарантии", вопреки положению Жилищного кодекса РФ и законодательным актам области. В результате региональному бюджету был нанесен ущерб на общую сумму более 40 млн рублей.

Хегай отметил, что, в рамках расследования 17 уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ, в суд направлено шесть уголовных дел в отношении бывших и действующих чиновников, в том числе в отношении главы муниципального образования "Астраханский сельсовет" и бывшего главы Наримановского района.

Кроме того, 29 августа был вынесен приговор бывшему начальнику отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.