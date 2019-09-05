Мосгорсуд признал законным УДО экс-замминистра культуры Пирумова по первому делу

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг отклонил жалобу прокуратуры на условно-досрочное освобождение бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова, осужденного за хищения по первому уголовному делу о мошенничестве, передает корреспондент ТАСС.

"Представление прокуратуры оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции - без изменения", - огласила постановление судья.

На заседании прокурор попросила отменить решение Преображенского суда Москвы, удовлетворившего ходатайство об УДО Пирумова. Представитель ФСИН оставил этот вопрос на усмотрение суда.

Защита возражала против удовлетворения прокурорского представления.

После оглашения судебного решения условно-досрочное освобождение Пирумова в рамках первого дела вступило в силу.

Дела Пирумова

Ранее Пирумов был осужден на полтора года колонии по делу о хищении, но был отпущен в зале суда в связи с тем, что суд учел срок его нахождения в СИЗО в период расследования дела. В конце января Мосгорсуд ужесточил ему наказание до трех лет колонии по требованию прокуратуры, которая с соответствующим ходатайством дошла до Верховного суда РФ, вернувшего дело на новое рассмотрение. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде. Преображенский суд Москвы 7 августа вынес решение об условно-досрочном освобождении Пирумова от наказания по этому делу.

В рамках второго уголовного дела в апреле этого года Пирумову было предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), а также новое обвинение в мошенничестве. Он был арестован. 12 августа Московский городской суд пришел к выводу о неэффективной организации расследования этого дела и принял решение о переводе его под домашний арест до 16 ноября.