Поезд столкнулся с легковушкой в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем в Дагестане, два человека погибли, двое пострадали, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах республики.

"Два человека погибли, двое пострадали в результате столкновения автомобиля и поезда в Дагестане", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в свою очередь сообщили, что из-за аварии ожидаются задержки в движении трех поездов.

Как отметили в пресс-службе, в 10:40 мск на железнодорожном переезде двухпутного перегона Кизил-Юрт - Темиргое Махачкалинского региона СКЖД водитель легкового автомобиля Toyota Land Cruiser выехал перед приближающимся пассажирским поездом №374 Тюмень - Махачкала. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

"В настоящее время поезд №374 Тюмень - Махачкала задерживается на время до 40 минут. Ожидаются также задержки поездов №86 Москва - Махачкала и №392 Ростов - Баку", - сообщили в СКЖД.

В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС уточнили, что ДТП произошло в Кизилюртовском районе. Пострадавшие доставлены в больницу.