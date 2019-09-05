Сотрудники МЧС в Нижнем Новгороде спасли мужчину, забравшегося на рекламную вывеску

ТАСС, 5 сентября. Сотрудники МЧС спасли мужчину, который залез на рекламную вывеску, расположенную на уровне третьего этажа здания на центральной улице Нижнего Новгорода - Большой Покровской. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Мужчина забрался на рекламную вывеску, расположенную на уровне третьего этажа административного здания. Неравнодушные очевидцы сообщили в службу спасения. На место выехали пожарные и спасатели, которые сразу развернули пневматическое прыжковое спасательное устройство "Куб жизни", чтобы в случае внезапного падения мужчина не разбился", - отметили в пресс-службе.

Как пояснили в МЧС, спасатели около часа пытались снять мужчину с конструкции, однако тот не поддавался на уговоры. "В результате мужчина зацепился за автолестницу и, повиснув на руках, стал пробираться по ней вниз, но в какой-то момент все же сорвался и упал прямо на спасательную конструкцию", - добавили в пресс-службе. По данным ведомства, мужчина не пострадал.