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Кризис на Украине

Суд Украины освободил из-под стражи похищенного украинскими спецслужбами жителя ДНР Цемаха

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи под личное обязательство жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, похищенного в июне сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в связи с его предполагаемой причастностью к крушению малайзийского Boeing в Донбассе.

"Применить к подозреваемому Цемаху Владимиру меру пресечения в виде личного обязательства", - сказал судья. После этого Цемах был освобожден из-под стражи в зале суда.

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