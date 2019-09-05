Карантин объявили в Чегемском районе Кабардино-Балкарии из-за бешенства животных

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Карантин объявлен на части Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР) в связи с бешенством животных. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте главы региона.

"В связи с выявлением случая заболевания бешенством животного на территории сельского поселения Хушто-Сырт Чегемского муниципального района установить ограничительные мероприятия (карантин) на части территории сельского поселения Хушто-Сырт Чегемского муниципального района, ограниченной улицей Балкарской, переулком Гюдюргюевским, поймой реки Чегем и поймой реки Чатысу, сроком на 60 дней", - говорится в документе.

В этом районе в период карантина запрещен выпас и выгул домашних животных, в том числе собак и кошек, а также торговля домашними животными.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от бешенства умирают около 60 тыс. человек. Четверо из каждых десяти человек, укушенных собаками с подозрением на бешенство, - это дети в возрасте до 15 лет.