Следствие возбудило против Абызова новое дело

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Следствие возбудило в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова новое уголовное дело - о легализации около 30 млрд рублей. Об этом в четверг ТАСС сообщил его адвокат Александр Аснис.

"Следствием возбуждено новое уголовное дело в отношении нашего подзащитного - о легализации денежных средств на сумму около 30 млрд рублей", - сказал Аснис, заявив о том, что Абызов виновным себя не признает.

Также в отношении Абызова было возбуждено дело по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"). По версии следствия, Абызов "в нарушении запрета наложенного на него как на члена правительства в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность на сумму около 32 млрд рублей".

Кроме того, по данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают правоохранительные органы, вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Следователи полагают, что своими противоправными действиями соучастники этого преступления "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

По делу Абызова были арестованы пять человек. Им предъявлено обвинение в создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты отрицают вину.