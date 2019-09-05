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Причиной столкновения поезда с легковушкой в Дагестане стало нарушение ПДД

Водитель проигнорировал красный сигнал светофора на ж/д переезде

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием пассажирского поезда и легковушки в Дагестане произошло из-за того, что водитель проигнорировал красный сигнал светофора на железнодорожном переезде, сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан на своей странице в Instagram.

"Водитель автомашины Toyota Land Cruiser 200, не выполнив требование остановки на красный свет светофора, попытался проехать через железнодорожный переезд. В этот момент проезжающий поезд не смог остановиться и столкнулся с автомобилем", - говорится в сообщении.

Из-за ДТП ожидаются задержки в движении трех поездов, в том числе сообщением Ростов-на-Дону - Баку.

ДТП произошло в Кизилюртовском районе, в результате два человека погибли, двое пострадали.

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