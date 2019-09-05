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Экс-главврача одной из саратовских больниц заподозрили в присвоении зарплаты подчиненных

По версии следствия, женщина незаконно получила более 2 млн рублей

САРАТОВ, 5 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного врача одной из больниц Саратова. Женщину подозревают в том, что она забирала у подчиненных часть их зарплаты, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"В отношении бывшего главного врача одного из лечебных учреждений города Саратова возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, женщина с января по июнь 2019 года незаконно требовала от подчиненных передавать ей надбавки к заработной плате, которые она сама и начисляла. В результате главврач получила более 2 млн рублей. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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РоссияСаратовская область
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