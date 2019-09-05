Предполагаемый посредник в даче взятки бывшему заместителю главы ПФР признал вину в суде

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Директор департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексей Копейкин - предполагаемый посредник по делу о даче взятки в 4,4 млн рублей бывшему заместителю руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову - признал вину, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении ареста Копейкину.

"Я полностью признал вину, дал показания, которые помогли установить других фигурантов дела и все его обстоятельства. Ваша честь, сегодня день рождения моего сына. Пожалуйста, дайте мне возможность в этот день увидеть его", - сказал обвиняемый. Копейкин попросил суд перевести его под домашний арест. Его адвокаты предложили залог в более чем 4 млн рублей.

Следователь просила продлить срок ареста Копейкину до 9 декабря в связи с тем, что следствие по делу продлено до той же даты. "По делу уже проведен ряд следственных действий. Допрошен ряд свидетелей, проведен ряд выемок и обысков. Тем не менее необходимо провести дополнительные действия, в том числе экспертизы", - сказала следователь.

Суд в четверг также рассмотрит ходатайство следствия о продлении Алексею Иванову меры пресечения. В суде экс-заместитель руководителя ПФР заявил, что полностью раскаивается в содеянном. "Я понимаю, что подвел людей, которые мне доверили, семью. Я всячески хотел бы показать, что я готов содействовать следствию, я не собираюсь убегать или препятствовать следствию", - сказал он.

Иванову вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Копейкину - ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере). Согласно материалам дела, неустановленные лица за общее покровительство ежемесячно в течение двух лет отправляли на счет в Промсвязьбанке Копейкину по 200 тыс. рублей, а он пересылал их Иванову.