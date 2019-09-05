Оставленный в пакете младенец в Татарстане находится в состоянии средней тяжести

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Медики оценивают состояние младенца, оставленного в пакете у магазина в селе Черемшан, как средней степени тяжести. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

"[Ребенок] - в состоянии средней степени тяжести, стабильный. Доношенный", - сказала собеседница агентства.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Татарстану, ребенок находится в перинатальном центре города Альметьевск.

3 сентября ведомство сообщило об обнаружении новорожденного ребенка в пакете возле одного из магазинов села Черемшан. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного").

Мать ребенка задержали. Со слов женщины, на улице она почувствовала схватки и спустя время родила в зарослях кустарников. Подозреваемая оторвала пуповину, положила ребенка в пакет и оставила неподалеку от места своей работы. Позже мальчика нашел директор магазина.