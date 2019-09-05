СК возбудил уголовное дело о вымогательстве после избиения заключенных в "Крестах"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело о вымогательстве в отношении трех заключенных после избиений в следственном изоляторе "Кресты" в Колпинском районе города. Об этом ТАСС в четверг сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, в" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство") в отношении мужчин в возрасте 23 и 25 лет, которым уже вынесли приговоры за совершение преступлений против личности, но в законную силу они еще не вступили, а также 26-летнего подсудимого", - сказали в управлении.

По данным СК, подозреваемые с 18 по 19 июля 2019 года, находясь в камере СИЗО вместе с еще одним заключенным - мужчиной 1998 года рождения, обвиняемого в торговле наркотиками, - потребовали от него 20 тыс. рублей, при этом угрожали ему. После того, как потерпевший не смог найти эти деньги, подозреваемые избили его.

"Затем один из подозреваемых по мобильному телефону позвонил родственникам мужчины, сообщив, что он избит, а также пояснив, что в случае, если деньги не будут перечислены, избиения будут периодически продолжаться. 19 июля 2019 года родственники потерпевшего перевели 3 тысс. рублей на банковскую карту знакомой одного из подозреваемых", - сказали в управлении.

История конфликта

В начале августа в интернете появилась видеозапись, на которой было запечатлено избиение заключенного, содержащегося в петербургском СИЗО "Кресты". Для проверки на место отправились комиссия ФСИН, сотрудники городской прокуратуры, следователи, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге и ОНК. Позже заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что сотрудники СИЗО не остановили избиение заключенного и допустили появление в камере телефона, на который велась видеозапись, попавшая в сеть. По его словам, конфликт между заключенными произошел на бытовой почве.

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольга Штанникова ранее сообщила ТАСС, что заключенные в "Крестах" подвергались побоям с целью вымогательства, также одного из арестованных избивали, чтобы тот сознался в совершении преступления, по которому его заключили под стражу. Представители уполномоченного, по информации которых от побоев в СИЗО пострадали три человека, направили в ГСУ СК РФ по городу и в петербургскую прокуратуру заявление одного из пострадавших, еще двое, отмечали в аппарате, отказались писать аналогичные заявления.

23 августа пресс-бюро ФСИН России сообщило, что по результатам проверки принято решение об увольнении трех сотрудников "Крестов" и привлечении к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН.